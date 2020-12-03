شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط 119 طن من الحطب المحلي المعد للبيع في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، أكثر من 119 طنّ من الحطب المحلي، وذلك بالتعاون مع الأمن العام.

وقالت قوات الأمن البيئي عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت، بمساندةٍ من الأمن العام أكثر من 119,720 طن من الحطب المحلي المعد للبيع على 228 مركبةً، ومستودعَين، يقوم ببيعها 94 مواطن وسبعةٌ مقيمون، ومخالفَان لأنظمة أمن الحدود في مختلف مناطق المملكة.

وفي وقتا سابق، دعا المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، المواطنين والمقيمين الالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مُقدَّرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار.