شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة عن الخلية الإرهابية التي صدر حكم بقتل أحد أفرادها " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الباحث في الجماعات المتطرفة، حمود الزيادي، تفاصيل جديدة عن أفراد الخلية الإرهابية التي أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بالقتل على أحد أفرادها والسجن على 11 آخرين.

وقال " الزيادي "، خلال حديثه لقناة العربية إن أفراد الخلية كانوا يخططون للهروب إلى اليمن والانضمام إلى تنظيم القاعدة، وذلك عام 2012.

ولفت إلى أنهم نصبوا كميناً لدورية تابعة لحرس الحدود واغتالوا رجلي الأمن فهد الحمندي ومحمد منيع بواسطة أسلحة رشاشة كانت بحوزتهم، مبينا أن الأجهزة الأمنية أحبطت هروبهم وتم القبض عليهم بعد تبادل إطلاق النار معهم وإصابة 4 منهم.