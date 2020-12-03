بالفيديو .. بعد البحث و التحري مداهمة لوزارة التجارة تعتبر فاجعة للمستهلكين !!

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ضبطت فرق الرقابة السرية بوزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية مستودعاً في الرياض تستغله عمالة مخالفة للغش في تصنيع الفحم. وتقوم العمالة بخلط الجبي والزفت والتراب والماء، ووضعها في ماكينات تتشكل في قوالب كالفحم، ومن ثم تضع عليه أسماء علامة تجارية معروفة. وتم إغلاق المستودع والقبض على العمالة وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. Source akhbaar24.argaam





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