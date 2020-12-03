الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الفرنسي في وفاة فاليري جيسكار ديستان

عبر برقيتين منفصلتين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في وفاة الرئيس فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمهورية الأسبق. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار ديستان. وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة؛ لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة، بأن لا تروا سوءًا أو مكروهًا». كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ برقية عزاء ومواساة للرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، في وفاة الرئيس فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمهورية الأسبق. وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية السيد فاليري جيسكار ديستان، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد الراحل كافةً، أحر التعازي وأصدق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه». اقرأ أيضًا: قادة الإمارات يُعزُّون الملك سلمان في وفاة الأميرة حصة بنت فيصل وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن 94 عاما

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