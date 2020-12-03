وزارة التعليم تمنح تراخيص مدارس التربية الخاصة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

أصدرت وزارة التعليم ممثلةً بوكالة البرامج التعليمية ووكالة التعليم العام الأهلي، تراخيص المدارس التعليمية لفئة التربية الخاصة (التوحد، الإعاقة الفكرية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، تعدد الإعاقات ، الإعاقة الجسمية والصحية، اضطرابات اللغة والكلام، صعوبات التعلم، فرط الحركة وتشتت الانتباه) لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة كمدارس أهلية.

تم تسليم التراخيص بمقر وزارة التعليم بحضور وكيل الوزارة للبرامج التعليمية د. مها السليمان، والمدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي.

وتهدف التراخيص إلى الاستفادة من رصيد خبرات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في مجال تعليمهم؛ لتقديم خدمات تعليمية متخصصة لطلاب التعليمين العام والخاص من ذوي الإعاقة في عدد من مراكز الجمعية في مختلف مناطق المملكة

وأوضحت «السليمان» خلال تسليم التراخيص أن هذه الشراكة تأتي بدعم من الاستثمار وقطاع التعليم الأهلي وشركة TBC للاستفادة من 11 مركزًا من جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن استثمار هذه العلاقة سيوفر للعائدين من الابتعاث مكانًا مناسبًا وخبرةً في هذا المجال.

وقال التميمي: «إن هذا التعاون والشراكة مع وزارة التعليم يُعدان خيارًا استراتيجيًّا لمصلحة الأطفال ذوي الإعاقة؛ وذلك بتوظيف 11 مركزًا لصالحهم بالحصول على تراخيص المدارس الأهلية»، مؤكدًا دور الجمعية غير الربحية، وأهمية تقديم الخدمات المميزة، بما ينعكس إيجابًا على مستقبلهم.

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