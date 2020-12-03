الدفاع المدني يجدد «نصيحة هامة» بشأن الحالة المطرية

لضمان سلامة الجميع

جددت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرها الجميع بضرورة توخي الحذر من تجمعات مياه الأمطار. وأكدت المديرية، بمقطع فيديو توعوي عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، ضرورة عدم المجازفة باجتياز الأودية أثناء هطول الأمطار وجريان السيول؛ لضمان السلامة، كما عرضت لقطات تثبت مخاطر محاولات اجتياز السيول. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت، في تقريرها عن طقس غدٍ الجمعة، استمرارَ هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل والشرقية، التي ستكون متوسطةً إلى غزيرةٍ على أجزاءٍ من تلك المناطق، وعلى منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، كما توقَّعت الهيئة تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المناطق المشار إليها، وهطولَ أمطارٍ رعديةٍ مصحوبةٍ برياحٍ نشطةٍ على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. اقرأ أيضًا: «متحدث الأرصاد» يعلق على الحالة المطرية ومعدلات الهطول

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