هيئة الغذاء والدواء تحدد أنواع العكاز الطبي وكراسي المشي

حددت الهيئة العامة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أنواع العكاز الطبي وكراسي المشي بهدف المساعدة في إيجاد النوع المناسب حسب الاحتياج الطبي.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن العكاز الطبي وجهاز المشي هو جهاز طبي صُمِّم للمساعدة في عملية التوازن والثبات أثناء المشي أو للتعويض عن إصابة أو إعاقةٍ بدنيةٍ، ويقدم الدعم الكافي في عملية المشي والحركة لمصابي الجهاز العظمي أو الجهاز العصبي.

تعليمات استخدام العكاز وكرسي المشي

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة التأكد من العكاز الطبي أو كرسي المشي قبل شرائه واستخدامه من خلال «استشارة الطبيب المعالج أو اختصاصي العلاج الطبيعي لاختيار النـوع الملائم، وقراءة كتيب الاستخدام لضمان ملاءمة وزن المستخدم».

وضبط طول العكاز الطبي أو كرسي المشي بما يتلاءم مع طول المستخدم بحيث يكون الكوع منثنيًا قليلًا أثناء استخدامه واتباع إرشادات المصنع بالاستخدام الأمثل للعكاز وكراسي المشي لتجنب المضاعفات المحتملة، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

أنواع العكاز وكرسي المشي

ووفقًا لهيئة الغذاء والدواء، فإن العكاز الطبي أو كرسي المشي يجب أن يكون قويًّا بدرجةٍ تسمح بالتحميل عليه وأن يكون مريحًا لقبضة اليد، ومزودًا بقطعةٍ مطاطيةٍ أسفله تمنع الانزلاق.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن أنواع العكاز الطبي وكرسي المشي هي: عكاز تحت الذراع مناسب للاستخدام القصير المدى، وعكاز المنصة المناسب للاستخدام الطويل المدى، وكرسي المشي المناسب للاستخدام الطويل المدى، وعكاز الساعد وعصا المشي، وهما مناسبان للاستخدام الطويل المدى، وفقًا لهيئة الغذاء والدواء.

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