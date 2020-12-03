بالفيديو.. ضبط كميات تتجاوز 119 طنًّا من الحطب المحلي المُعَد للبيع

بجهود قوات الأمن البيئي والأمن العام
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، أكثر من 119 طنًّا من الحطب المحلي؛ وذلك بالتعاون مع الأمن العام.
وقالت «قوات الأمن البيئي»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت، بمساندةٍ من الأمن العام أكثر من 119,720 طن من الحطب المحلي المعد للبيع على 228 مركبةً، ومستودعَين، يقوم ببيعها 94 مواطنًا وسبعةٌ مقيمون، ومخالفَان لأنظمة أمن الحدود في مختلف مناطق المملكة.
وكان المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مُقدَّرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار؛ لما يشكله ذلك من إضرارٍ بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. ضبط كميات تتجاوز 119 طنًّا من الحطب المحلي المُعَد للبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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