«متحدث الأرصاد» يعلق على الحالة المطرية ومعدلات الهطول

تتراوح بين متوسطة وغزيرة
قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني؛ إن هطول الأمطار في المملكة سيستمر إلى يوم الأحد المقبل، بينما تتراوح معدلاتها بين متوسطةٍ وغزيرةٍ، لافتًا إلى هطول الأمطار الليلة وغدًا حتى يوم السبت.
وقال «القحطاني»، في مداخلةٍ لقناة «الإخبارية»، إن المملكة تشهد غدًا الجمعة، أمطارًا على المناطق الشمالية والوسطى والرياض والقصيم، وستكون معدلاتها من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ، وقد تكون شديدة الغزارة على «حفر الباطن والنعيرية» والمناطق المحيطة بها.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت، في تقريرها عن طقس غدٍ الجمعة، استمرارَ هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل والشرقية، التي ستكون متوسطةً إلى غزيرةٍ على أجزاءٍ من تلك المناطق، وعلى منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما توقَّعت الهيئة تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المناطق المشار إليها، وهطولَ أمطارٍ رعديةٍ مصحوبةٍ برياحٍ نشطةٍ على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
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