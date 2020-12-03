وأكدت الأمانة استمرارها في برنامجها التوسعي، بإنشاء العديد من الحدائق والساحات البلدية، والمتنزهات العامة التي روعي فيها تكامل الخدمات، وتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتوفير ألعاب أطفال وملاعب رياضية، وممرات مشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير دورات مياه ونقاط بيع تخدم رواد الحديقة، وذلك من خلال خطة عمل تأتي في إطار رؤية شاملة، لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة المدينة المنورة تؤكد ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والأشجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.