السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 993 وفاة بكورونا



روما 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا 993 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 58038 حالة وفاة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1665000 إصابة.

// انتهى //

22:19ت م

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روما 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا 993 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 23225 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 58038 حالة وفاة وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 1665000 إصابة.// انتهى //22:19ت م0209

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