السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في وفاة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء الأسبق



الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي ـ رحمه الله ـ إثر إصابته بفيروس

// انتهى //

21:12ت م

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الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي رحمه الله.وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي ـ رحمه الله ـ إثر إصابته بفيروس كورونا ، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وصادق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومرضاته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل مكروه، إنه سميع مجيب ".// انتهى //21:12ت م0200

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