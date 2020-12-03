السعودية اليوم / المغرب تسجل 4434 إصابة جديدة بكورونا



الرباط 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب 4434 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 78 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6063، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 318987.

// انتهى //

20:45ت م

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الرباط 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 3 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 368624 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 78 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6063، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 318987.// انتهى //20:45ت م0188

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