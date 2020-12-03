شكرا لقرائتكم خبر بلاغات الأمطار بوسائل التواصل في القطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت البلدية أنها تستقبل البلاغات من خلال مركز 940 للبلاغات والطوارئ، ورقم الهاتف 0138669777، إضافة لتطبيق (بلاغاتي)، وقناة التواصل الاجتماعية واتس اب 0594094092، ليجري التعامل المباشر معها وتوجيه فرق الطوارئ للمواقع المعرضة لتجمعات المياه حسب درجات الأولوية في الأهمية.وأضافت بأنها اتخذت جميع استعداداتها لموسم الأمطار، والتنسيق المباشر مع الجهات الخدمية الأخرى من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، مبينة أن فرق الطوارئ ستعمل خلال 24 ساعة.
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