مهارات يجب على الوالدين تنميتها لرياض الأطفال؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يساعد الآباء والأمهات طلاب رياض الأطفال على الدراسة عبر الانترنت، فإن ذلك ينطوي على أكثر من مجرد مراجعة الدروس المدرسية؛ لأنه من أهم أجزاء تعليم رياض الأطفال قضاء الوقت في صقل مهارات التعلم الأساسية لدى الطفل، فكيف يمكن للوالدين المساعدة؟ أجابت عدد من المواقع الأكاديمية أنه على الوالدين التركيز عند المساعدة على:

السلوك

يجب أن يتعلم الطالب كيفية اتباع إرشادات الفصل الافتراضي وقواعد السلامة، فيجب أن يتعلم الأخلاق الحميدة ومعاملة الآخرين باحترام.

المهارات الحركية الدقيقة

ساعد أطفالك على ممارسة كتابة الحروف والأرقام، وتجميع الألغاز، واستخدام المقص.

الإبداع

امنح طفلك وقتا للرسم والتلوين ومراجعة الألوان الأساسية الثمانية أثناء عمله، بالإمكان دوما اللعب بالألوان من أجل معرفة ماذا ينتج عن خلط كل لون مع الآخر.

التنشئة الاجتماعية

الدراسة عن بعد تعني عزلة للطالب، ابذل جهدا لتنظيم مجموعات الدراسة أو مجموعات اللعب، وأيضا اجعل طفلك يشارك في نشاط خارجي خارج المنهج، حيث يحتاج هو أو هي إلى قضاء بعض الوقت في العمل مع أطفال آخرين لتعلم كيفية المشاركة والتناوب والاستماع وحل المشكلات واحترام ممتلكات الآخرين ومشاعرهم.

المفردات

استخدم اللغة بطريقة صحيحة لمساعدة طفلك على بناء المفردات، عرف الطفل على عالم اللغة المستخدم في مواقف الحياة الواقعية، بإمكانك دوما تقديم كلمة جديدة واستخدام الكلمة حتى يدرك الطفل معناها واستخداماتها.

القراءة والكتابة

تطوير لغة طفلك يعني زيادة اهتمامه بالقراءة، عرف طفلك على الكتب من خلال خلق مكتبة صغيرة فوق مكتبه.

الرياضيات

استخدم الوسائل الحسابية بالأنشطة العملية، بإمكانك استخدام عملات معدنية أو أزرار تساعد الطالب على العد، وإجراء عمليات الجمع والطرح الأساسية، وتعلم كيفية استخدام الكلمات والعبارات «أكثر» و»أقل» و»نفس» و»لا شيء» و»بعض» و»الكل».

العلوم

دراسة العلوم من خلال الأنشطة والتجريب، وشجع الطالب على طرح الأسئلة وإبداء الملاحظات والمقارنة بين الأشياء والمواد.