، الجزائر تسجل 843 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 85927 والوفيات 2480 شخصًا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وتفصيلاً ..أشار المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 85927 حالةً.

وأضاف أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 2480 وفاة.

فيما تماثل للشفاء 548 مريضًا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين 55538 حالةً.الجزائر فيروس كورونا الجديد