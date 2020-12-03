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سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .
وتفصيلاً ..أشار المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 85927 حالةً.
وأضاف أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 2480 وفاة.
فيما تماثل للشفاء 548 مريضًا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين 55538 حالةً.الجزائر فيروس كورونا الجديد
الجزائر تسجل 843 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-03
سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .
وتفصيلاً ..أشار المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 85927 حالةً.
وأضاف أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 2480 وفاة.
فيما تماثل للشفاء 548 مريضًا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين 55538 حالةً.
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
09:14 PM
إجمالي الإصابات بلغ 85927 والوفيات 2480 شخصًا
سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .
وتفصيلاً ..أشار المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 85927 حالةً.
وأضاف أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات إلى 2480 وفاة.
فيما تماثل للشفاء 548 مريضًا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات المتعافين 55538 حالةً.
، الجزائر تسجل 843 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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