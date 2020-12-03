الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي رحمه الله.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ وفاة رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي ـ رحمه الله ـ ، إثر إصابته بفيروس كورونا، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية السودان الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لسيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة رئيس حزب الأمة ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي ـ رحمه الله ـ إثر إصابته بفيروس كورونا، وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وصادق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومرضاته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل مكروه، إنه سميع مجيب “.

