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مداهمة مستودع تستغله عمالة مخالفة لغش الفحم بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
داهمت فرق وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات الأمنية مستودعًا تستغله عمالة مخالفة لغش الفحم بالرياض.
وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه بعد البحث والتحري وبالتعاون مع الجهات الأمنية، تم مداهمة الذي تستغله عمالة مخالفة بالغش في تصنيع الفحم،
وأضافت وزارة التجارة أنه تم إغلاق المستودع والقبض على العمالة وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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