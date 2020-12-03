شكرا لقرائتكم خبر عن رجال ألمع: ضبط 5 مخالفات وإغلاق 3 محلات ومطاعم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أغلقت بلدية رجال ألمع عدداً من المحلات والمطاعم خلال جولات رقابية نفذتها على محلات الخضراوات والفاكهة وأسواق المواشي والأغنام والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع أن هذه الجولات تهدف إلى ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت ومرتادي الأسواق بالاشتراطات الصحية والبيئية إضافة إلى متابعة عمليات الرش والتعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا خاصة مع توافد العديد من الزوار للمحافظة للتنزه والاستمتاع بالأجواء الدافئة والطقس المعتدل.
وبيّن أن البلدية نفذت خلال أسبوع 34 زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات وإغلاق 3 محلات ومطاعم، إضافة إلى مصادرة 14 كيلو غراماً و10 لترات من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
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