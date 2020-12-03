شكرا لقرائتكم خبر وزير التعليم: نشاط فتيات الكشافة لا يقل أهمية عن الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على أن الكشافة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية في بناء الإنسان، وتنمية المجتمع، والمشاركة والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الوطنية، والمواقف الإنسانية، والتكامل مع مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، مشيرا إلى أن النشاط الكشفي يعكس قيم وثقافة المجتمع السعودي في خدمة الإنسانية، ونشر السلام، والتعايش، والانفتاح على العالم، كما يسهم في بناء الشخصية السعودية التي تعتز بوطنها وقيادتها وحضارتها وتاريخها ورموزها.

وقال آل الشيخ خلال لقائه في مقر الوزارة بالرياض أمس الأول بفتيات الكشافة السعودية، بحضور الأميرة سما بنت فيصل رئيسة لجنة فتيات الكشافة، «إن نشاط الفتيات في الكشافة لا يقل أهمية عن مشاركة الشباب، ولا فرق بينهما، فالجميع شركاء في خدمة الوطن، والإسهام في تطويره، والتعبير عن قيمه الأصيلة التي نعتز بها جميعا»، مؤكدا على دور العمل الكشفي في تدريب الفتيات على الانضباط والعمل الجماعي، وغرس القيم الإسلامية والتربية الوطنية، والتعريف بالقدرات الفردية والجماعية لخدمة المجتمع. ودعا إلى أهمية تمكين المرأة في خدمة المجتمع، وإيجاد بيئة تنظيمية لحوكمة العمل، وخطة تنفيذية لتجويده.

من جانبها قدمت الأميرة سما بنت فيصل عرضا عن أعمال اللجنة، ومهامها، وأهدافها، مقدمة شكرها لوزير التعليم على دعمه أعمال اللجنة، وتمكين المرأة للعمل الكشفي لخدمة المجتمع وتنميته.

عقب ذلك، نوقش أبرز الموضوعات ذات العلاقة بعمل اللجنة وخططها المستقبلية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للنشاط الكشفي النسائي في المملكة.

حضر اللقاء نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار الدكتور محمد السديري، ومساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، ورئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، وعدد من مسؤولي الوزارة.

من حديث الوزير عن الكشافات: