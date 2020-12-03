31 مليون ساعة تطوعية عبر المنصة الوطنية خلال 8 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في غضون 8 أشهر سجل 453.835 متطوعا في المنصة الوطنية للعمل التطوعي منذ تدشينها في 31 مارس الماضي، فيما بلغ عدد الجهات المسجلة فيها 3.010 جهات، حيث لعبت المنصة دورا كبيرا في توحيد الجهود، وأصبحت المرجع الأول للمتطوعين.

وبلغ عدد المتطوعين برقم الهوية وبدون تكرار 382.120 متطوعا، و565.319 بالتكرار، كما وفرت المنصة 145.336 فرصة تطوعية، بعدد ساعات يتجاوز 31.734.321 ساعة تطوعية.

وأكدت مدير إدارة التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك على أنه تم رفع القيمة الاقتصادية للعمل التطوعي لتصل إلى 2.049 ألف ريال، مشيرة إلى أن هناك 5 فرص تطوعية يقبل عليها المتطوعون في السعودية أبرزها المساهمة في تخفيف تداعيات جائحة كورونا ، تنظيف الشواطئ والمتنزهات، التدريب والتعليم عن بعد، الإعلام والتسويق والتصميم، والعناية والاهتمام بالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

واستعرضت آل مبارك عددا من النماذج التطوعية التي أسهمت المنصة في نجاحها وكان لها أثر ملموس على المجتمع، ومن بينها مشاركة إدارة التطوع مع وزارة السياحة في تنظيف 3 متنزهات رئيسة في منطقة عسير خلال موسم الصيف، والتنسيق مع وزارة التجارة في تجهيز احتياجات المستهلكين خلال جائحة كورونا، توعية الجاليات بالإجراءات الاحترازية بـ10 لغات من خلال توزيع البروشورات والكمامات والمعقمات والقفازات، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية لدور المسنين والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة خلال الجائحة من قبل ممارسين صحيين.

وحول أهمية تخصيص يوم عالمي للعمل التطوعي، قالت «إنه يعزز من انتشار ثقافة العمل التطوعي ويحافظ على انتماء المتطوعين، كما أنه فرصة للمتطوعين والمنظمات التطوعية لرفع الوعي وإظهار الجهود التطوعية وغرس المفاهيم التطوعية الصحيحة»، لافتة إلى أنه في هذا العام جرى تخصيص هوية سعودية للاحتفال باليوم التطوعي، إيمانا من الوزارة بالأثر الإيجابي الكبير للعمل التطوعي على الفرد، بحيث يكون مشروعا وطنيا تقود الوزارة فيه القطاعات المختلفة للمساهمة في إبراز دور المتطوعين والاحتفاء بهم والمضي قدما للوصول إلى مليون متطوع في 2030.

أبرز إنجازات إدارة التطوع

إطلاق منصة العمل التطوعي في 31 مارس 2020.

تأسيس 100 وحدة للعمل التطوعي في القطاعين الحكومي وغير الربحي.

إعداد أدلة إرشادية لتفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي.

نشر ثقافة العمل التطوعي في أنحاء المملكة.

453,835 متطوعا مسجلا في المنصة

145,336 فرصة تطوعية

31,734,321 ساعة تطوعية