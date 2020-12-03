، عن طريق خربين وسالم وكنو.. "الهلال" بثلاثية نظيفة يكتسح "الفتح" ويطير بالصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ختام الجولة الـ "6" من مسابقة كأس دوري الأمير " محمد بن سلمان

نجح الهلال مساء اليوم في زيادة غلّته من النقاط في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ليصل للرقم 16 بعد إضافة ثلاث نقاط اكتسبها من مباراته أمام الفتح .

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الهلال بثلاثية نظيفة في ختام الجولة السادسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

بدأ اللاعب عمر خربين تسجيل الأهداف للهلاليين في الدقيقة 31 ثم أضاف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 47 واللاعب محمد كنو الهدف الثالث في الدقيقة 52 .

بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده من النقاط للرقم 16 في المركز الأول فيما بقي الفتح على رصيده السابق البالغ 10 نقاط .