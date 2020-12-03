محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجّلت لبنان 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 132776 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 84142، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 08:05 PM خلال الساعات الـ24 الماضية لبنان: 1520 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة لبنان: 1520 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة سجّلت لبنان 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 132776 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 84142، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، لبنان: 1520 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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