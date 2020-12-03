شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. " المطلق " يوضح حكم من صلى ثم تذكر بعدها أنه على غير طهارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق حكم من صلى ثم تذكر بعدها أنه على غير طهارة. أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق حكم من صلى ثم تذكر بعدها أنه على غير طهارة. وقال " المطلق " خلال حواره عبر قناة السعودية:" لدينا صورتان ينبغي أن نفرق بينهما، هما من صلى بدون وضوء أو عليه جنابة، فيجب عليه أن يعيد الصلاة لأن الحدث لم يبتدأ ومن شروط الصلاة رفع الحدث ". وتابع " المطلق ":" الصورة الثانية هو أن يصلي وعليه نجاسة ناسيا أو لم يكن يعلم بها فصلاته صحيحة "، لافتا:" هناك فرق بين إزالة النجاسة ورفع الحدث " الوضوء ".

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