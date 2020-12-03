شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: موجة ممطرة تبدأ غدًا وتستمر حتى الأحد القادم " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني حسين القحطاني، إن موجة ممطرة تجتاح عدة مناطق غدًا وتستمر حتى الأحد المقبل.
وأشار " القحطاني " إلى أن الأمطار تتفاوت من منطقة لأخرى، مبينا أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق وشديدة الغزيرة على حفر الباطن والنعيرية والمناطق المحيطة بها.
وتابع أن الأمطار ستهطل على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية امتدادا إلى منطقة الرياض والقصيم من الغد، لافتا إلى أن المنطقة الجنوبية ستشهد تكون السحب على هذه المرتفعات.
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