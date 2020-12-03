النقل توفر أكثر من 20 فرصة تدريبية شاغرة بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أعلنت وزارة النقل عن توفر أكثر من 20فرصة تدريبية شاغرة بمنطقة المدينة المنورة عبر تمهير.
وأوضحت الوزارة أن الشواغر التدريبية تحت مسمى مهندس مدني عام، مهندس كهربائي عام ، مساج مباني، فني هندسة مدنية .
وأضافت أن التقديم متاح بدءا من البوم الخميس ، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ، مشيرة إلي أنه يمكن التقديم من خلال بوابة طاقات عبر الرابط هنا
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