بشرى سارة.. أرقام رسمية تكشف انخفاض حالات كورونا النشطة والحرجة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انخفاضًا ملموسًا في حالات الإصابة النشطة والحرجة بفيروس كورونا المستجد في المملكة؛ وذلك استنادًا إلى الأرقام المسجلة مؤخرًا بشأن حالات الإصابة والتعافي من الفيروس.

وجدَّدت الوزارة، خلال الإيجاز الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، دعوتها الجميع إلى ضرورة الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلةٍ للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخصٍ عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواءٌ الطبية أو القماشية أو غطاءٍ محكمٍ على الأنف والفم. ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكانٍ مغلقٍ.

كما جدَّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجُّه إلى عيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصَّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراضٌ خفيفةٌ، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطةٌ لشخصٍ مصابٍ؛ وذلك بحجز موعدٍ من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأوَّلية، ومراكز التبرُّع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل (230) حالةً مؤكدةً جديدةً لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358102)، منها (4291) حالةً نشطةً لا تزال تتلقَّى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنةٌ، منها (607) حالاتٍ حرجةٍ.

كما سجَّلت (368) حالةَ تعافٍ جديدةً، ليصل عدد المتعافين –ولله الحمد– إلى (347881) حالةً، وبلغ عدد الوفيات (5930) حالةً، إضافةً إلى (11) حالة وفاةٍ جديدةً –رحمهم الله جميعًا– فيما تم إجراء (42125) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

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