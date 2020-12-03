الحصيني يتوقَّع مناطق هطول الأمطار خلال 48 ساعة مقبلة و«المثلث الأفضل»

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة، خلال الـ«48» ساعة المقبلة في ظل الحالة المطرية المسماة «سقيا».

وقال «الحصيني» بمداخلة لإذاعة الرياض: «إن الأمطار يُتوقَّع هطولها على الرياض (خاصة الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية) والشرقية والقصيم والجوف والحدود الشمالية، وحائل (شرقا وجنوبا) ومكة (جنوبا وشرقا) والمدينة (خاصة جنوب شرق المدينة) وأجزاء من جازان ونجران والباحة»، مشيرا إلى أن المثلت الجغرافي الذي يشمل «شرق القصيم، وشمال الشرقية، وجنوب حفر الباطن» أفضل موقع لهطول الأمطار الغزيرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقَّعت، في تقريرها عن طقس غدٍ الجمعة، استمرارَ هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل والشرقية، وتكون متوسطةً إلى غزيرةٍ على أجزاءٍ من تلك المناطق، وعلى منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما توقَّعت الهيئة تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المناطق المشار إليها، وهطولَ أمطارٍ رعديةٍ مصحوبةٍ برياحٍ نشطةٍ على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

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