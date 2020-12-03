«الحربي» يتوقع خريطة هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة

توقَّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الخميس، خريطة هطول الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، والتي تمتد إلى فترة الليل.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن الرصد المباشر للأمطار يثبت معدلات هطول شمال ساحل الشرقية واجزاء مرتفعات جازان و مكة، وخلال فترة الليل من المتوقع عودة الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت بتقريرها لطقس، غدا الجمعة، استمرارية هطول الأمطار الرعدية على مناطق الرياض، القصيم، حائل والشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من تلك المناطق ومنطقتي الجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت الهيئة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

الحصيني يتوقَّع خريطة «أمطار الخميس» على 11 منطقة سعودية