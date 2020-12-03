بالتعاون مع شركة «ميرز» الألمانية..

أقام الدكتور محمد التركماني بالتعاون مع شركة «ميرز» الألمانية دورة تدريبية لمجموعة من أطباء الجلد والتجميل في مدينة الرياض، وتهدف هذه الدورة التعليمية لرفع كفاءة الأطباء الممارسين. يذكر أن شركة «ميرز» تعتبر من أهم الشركات العالمية في مجال حقن الفلر والبوتشيلينوم المستعملة بكثرة لعلاج تجاعيد وشيخوخة الوجه. فيما يعتبر الدكتور التركماني مدربا معتمداً واستشارياً للعديد من الشركات المتخصصة في طب التجميل والفلر والبوتوكس نظرا لخبرته الواسعة في هذا المجال إضافة لنشره العديد من الأبحاث الطبية في مجال طب الجلد والتجميل. اقرأ أيضًا: «الغذاء والدواء» تحذر من مخاطر شراء منتجات التجميل إلكترونيا بمحال نسائية.. ضبط 33 كجم من مستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي بتبوك

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الدكتور محمد التركماني يقدم دورة تدريبية لأطباء الجلد والتجميل بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.