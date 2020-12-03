خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 230 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» بجميع مناطق المملكة وتصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 78 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 42 حالة. وسجلت المنطقة الشرقية 29 حالة والمدينة المنورة 20 حالة وعسير 13 حالة والقصيم 12، وحائل 9، والباحة 8 وتبوك 7 والحدود الشمالية ونجران 6 حالات لكل منهما والجوف 4 وجازان 3 حالات. كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 358102، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 347881، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5930 حالة، فقد تم تسجيل 11 حالة وفاة، و368 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية. اقرأ أيضا: 11 وفاة جديدة بكورونا.. ووزارة الصحة تعلن حالات الإصابة

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض ومكة في الصدارة.. «الصحة» تعلن خريطة إصابات كورونا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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