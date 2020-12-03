توضيح من «أبشر» بخصوص تصريح السفر للعاملين في ممثليات المملكة بالخارج

أوضحت منصة أبشر، آلية استخراج تصريح السفر الخاص بالعاملين في الممثليات خارج المملكة.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن التصاريح المشار إليها يتم الحصول عليها بالدخول إلى حساب المستفيد عبر منصة «أبشر أفراد»، واختيار إيقونات «خدماتي، الجوازات، مركز الرسائل والطلبات، طلب جديد، تصاريح وزارة الخارجية»

ويمكن الاستفادة من تلك الخدمة عبر الرابط:

https://www.absher.sa/portal/landing.html

جاء ذلك ردًا من منصة أبشر على تساؤل وردها تساءل فيه أحد المستفيدين عن «تصريح السفر الخاص بالعاملين في الممثليات خارج المملكة هل هو عن طريق ابشر ام عن طريق وزارة الخارجية».

اقرأ أيضا:

منصة «أبشر» تعدد خطوات الاعتراض على «مخالفة الكمامة»