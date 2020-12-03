«فزعة» تحلق في صدارة «دق المجاهيم» بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حققت الفردية «فزعة» المركز الأول في منافسة فئة «الدق» عن لون «المجاهيم»، لمالكها فرحان بن حمد الدوسري، ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامسة المقام حاليًا بالصياهد.

وشهد الشوط خروج «غارة» المتصدرة العام الماضي في شوط «الدق»، مفتوح بمهرجان الظفرة الإماراتي، فيما تنافست فرديتان تشاركان للمرة الأولى، وخمس فرديات حصلن على مراكز متقدمة في النسخ الماضية من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومهرجان الظفرة.

وأعلنت لجنة التحكيم، صباح اليوم، نتائج الفائزين في هذا الشوط، بحصول فزعة لمالكها فرحان الدوسري، على المركز الأول، وحلت «عوايد» لمالكها حمد فويز الدوسري، ثانية، في أول مشاركة لها.

وحلت في المركز الثالث «فزاعة»، لفرحان محمد الدوسري التي تشارك للمرة الأولى، ثم «مهيوبة» لمالكها حمد صالح المري، في المركز الرابع، وجاءت فِي المركز الخامس «مرحبا»، لحمد محمد المري.

وبلغ عدد المسجلين في المنافسة المثيرة 142، شارك منهم 113، فيما خرج من المنافسة مئة مشاركة بعد التحكيم الأولي، واستبعدت ثلاث مشاركات.

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