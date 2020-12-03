قادة الإمارات يُعزُّون الملك سلمان في وفاة الأميرة حصة بنت فيصل

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقية تعزيةٍ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور لها الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، داعيًا المولى –عز وجل– أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ويُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهِم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان صدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي: «انتقلت إلى رحمة الله –تعالى– صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلَّى عليها –إن شاء الله– اليوم الخميس 18/4/1442هـ، في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

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الديوان الملكي: وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز