محافظ «الزكاة والدخل» يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج «بناء الكفاءات»

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تخريج الدفعة الثانية من متدربي برنامج «بناء الكفاءات» في نسخته الثانية، اليوم الخميس؛ وذلك برعاية محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بعد اثني عشر شهرًا من التدريب المستمر في أروقة الهيئة وقطاعاتها وإداراتها المختلفة؛ حيث تخرَّج في البرنامج 41 متدربًا، تم توظيفهم جميعًا في وظائفَ متعددةٍ بالهيئة.

ووفَّر البرنامج التدريبي، الذي ترعاه الهيئة، ممثلةً في أكاديمية الزكاة والدخل، للطلبة المتدربين، أربعة مساراتٍ للتدريب المهني؛ هي: العمليات، والمراجعة والتدقيق، والشؤون القانونية والالتزام، والتحليل والمخاطر.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن حقيبة البرنامج المُختتَم اليوم الخميس، اشتملت على سلسلةٍ من البرامج التطويرية لرفع الجدارة المهنية، والكفاءة العملية لدى المتدربين، بلغ عددها 5 لقاءاتٍ مع خبيرٍ، وجلستين اثنتين تحت عنوان «ساند»، و3 دوراتٍ تدريبيةٍ تأسيسيةٍ، وأربعٍ لرفع المهارات الفنية.

يُذكر أن النسخة الثانية من برنامج بناء الكفاءات، قد انطلق مسارها الزمني في شهر أغسطس من العام الماضي، واستقطبت 41 سعوديًّا وسعوديةً من خريجي أفضل الجامعات المحلية والعالمية، بهدف زيادة معارفهم الأكاديمية وتطويرها، وتمكينهم من المنافسة العملية الجادة في سوق العمل.

وتتمثَّل رؤية البرنامج، الذي تشرف على تنفيذه أكاديمية الزكاة والدخل، في جذب ورعاية المواهب السعودية الشابة، وإكسابها أفضل المهارات العملية والخبرات المهنية، وتمكينها من الإسهام الفعَّال في الاقتصاد الوطني من أجل مستقبلٍ أفضل للمملكة.