

مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين رئاسة شؤون الحرمين ووزارة الإعلام.

وأشاد معالي الرئيس العام بالدور الذي تقوم به وزارة الإعلام في نقل الصورة المشرقة والمتقدمة للمملكة العربية

وعبر معالي وزير الإعلام المكلف من جانبه عن شكره لمعالي الرئيس العام ومنسوبي الرئاسة على جهودهم في خدمة الحرمين الشريفين، مؤكداً الحرص على التعاون بين الجهتين وتوحيد الجهود لنقل وإيضاح الصورة المضيئة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

// انتهى //

19:53ت م

0180



مكة المكرمة 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين رئاسة شؤون الحرمين ووزارة الإعلام.وأشاد معالي الرئيس العام بالدور الذي تقوم به وزارة الإعلام في نقل الصورة المشرقة والمتقدمة للمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما تبذله المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وحسن وفادة ضيوف الرحمن.وعبر معالي وزير الإعلام المكلف من جانبه عن شكره لمعالي الرئيس العام ومنسوبي الرئاسة على جهودهم في خدمة الحرمين الشريفين، مؤكداً الحرص على التعاون بين الجهتين وتوحيد الجهود لنقل وإيضاح الصورة المضيئة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //19:53ت م0180

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يلتقي وزير الإعلام المكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.