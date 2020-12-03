السعودية اليوم / الإيسيسكو تشارك في الدورة الافتراضية الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي



الرباط 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- اليوم، في الدورة الافتراضية الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي استضافتها مدينة أنقرة التركية في موضوع "التنمية المستدامة للأمن الغذائي في منطقة منظمة التعاون الإسلامي"، بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية المتخصصة ووزراء وخبراء في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

ومثل المنظمة في هذا الاجتماع، رئيس قطاع العلوم والتكنولوجيا الدكتور رحيل قمر، وعدد من الخبراء بالقطاع، الذين أكدوا أهمية تعزيز بنوك الجينات في الدول الأعضاء، لما تقوم به من دور إستراتيجي في الإدارة المتكاملة للأصول الوراثية، وأشاروا إلى ضرورة حوكمة الأمن الغذائي بدول العالم الإسلامي، ومكافحة التصحر، والتصدي لفقدان الغطاء النباتي، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية التنوع البيولوجي في دول العالم الإسلامي، وقضية بنوك الحبوب، والتعاون بشأنها بين المنظمة والمنظمات الأخرى.

مما يذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأسست عام 2016، ومقرها في جمهورية كازاخستان، ومن أهدافها توفير الخبرة والمعرفة الفنية للدول الأعضاء في مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية.

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19:35ت م

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