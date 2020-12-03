السعودية اليوم / لبنان تسجّل 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1520 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 84142، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة .

// انتهى //

19:33ت م

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بيروت 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 132776 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 84142، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة .// انتهى //19:33ت م0173

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