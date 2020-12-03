السعودية اليوم / 1500 مستفيد من ندوات الأشعة التشخيصية بجامعة جازان



جيزان 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

اختتمت جامعة جازان ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية، سلسلة الندوات التي ناقشت أحدث التطورات في تقنيات ‫التصوير الطبي والذكاء الاصطناعي، ونظمها قسم الأشعة التشخيصية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة الرعاية الصحية ورعاها وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق.

وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أيمن مدخلي، أن سلسلة الندوات التي نفذت عن بعد خلال الفترة من 23 -29 نوفمبر 2020 استفاد منها أكثر من 1500 مشارك ومستفيد، وشهدت مشاركة واسعة من منسوبي الجامعة والقطاع الصحي، واستهدفت العاملين في التخصصات الصحية في الجامعات ووزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة وركزت على مفهوم الأشعة التشخيصية وتطوراتها والتقنيات الحديثة فيها واستخداماتها.

وتناولت الندوات، أحدث تقنيات الأشعة السينية وتصوير الثدي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تمكن المستخدم من تقديم تشخيص دقيق بأقل جرعة إشعاعية،كما تحدث شبير في ندوة مواكبة الأقسام الأكاديمية للتطوراتة دوري لتواكب تطورات التقنية، وآخر ما توصلت إليه الأبحاث لتخفيف آثار رهاب الأماكن المغلقة، وآخر ما توصل له العلم في التصوير ثلاثي الأبعاد والقسطرة الروبوتية (الآلية)، والحلول المتعددة لتصوير مرضى السمنة المفرطة باستخدام الموجات فوق الصوتية.

// انتهى //

18:57ت م

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