السعودية اليوم / رئيس مؤسسة الريّ يفتتح مقر فرع المؤسسة الرياض



الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

افتتح رئيس المؤسسة العامة للريّ الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك أمس، مقر فرع المؤسسة بمنطقة الرياض ، وذلك استكمالاً لإستراتيجية المؤسسة التوسعية في استخدام المياه المتجددة.

وقام آل الشيخ بجولة تفقدية على مناطق العمل ومحطات الضخ التي يتم العمل على تطويرها واستخدام التقنيات الحديثة لرفع الكفاءة الحقلية وبحث الخيارات الممكنة لتحسين عمليات الإمداد للمناطق المخدومة وتطوير المواقع بالشكل الذي يتماشى مع توجهات المؤسسة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

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18:55ت م

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