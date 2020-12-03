السعودية اليوم / الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يناير المقبل



الرباط 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

قررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر إضافي، وذلك حتى 10 يناير المقبل لمواجهة تفشي جائحة

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد امزازي في تصريح صحفي، إن الحكومة اتخذت هذا القرار في اجتماعها اليوم، حرصا على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار الجائحة، مشيرا إلى أن القرار يجيز اتخاذ التدابير المناسبة كافة بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على مستوى كل إقليم.

// انتهى //

18:41ت م

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الرباط 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر إضافي، وذلك حتى 10 يناير المقبل لمواجهة تفشي جائحة كورونا وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد امزازي في تصريح صحفي، إن الحكومة اتخذت هذا القرار في اجتماعها اليوم، حرصا على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار الجائحة، مشيرا إلى أن القرار يجيز اتخاذ التدابير المناسبة كافة بما يتلاءم والمعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على مستوى كل إقليم.// انتهى //18:41ت م0161

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