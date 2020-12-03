السعودية اليوم / العتيبي أكبر صقار مشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز



الرياض 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

يعد الصقار عيد بن نعيس العتيبي المشارك الأكبر عمراً في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة الذي يقام على أرض ملهم شمال مدينة الرياض، الذي رافق الملك فيصل - رحمه الله - في إحدى رحلاته مع صقوره.

وأوضح العتيبي البالغ من العمر 92 عاماً إنه دخل عالم الصقور عام 1963 ، قبل تولي الملك فيصل -رحمه الله- مقاليد الحكم بعام واحد، عندما كان يخرج للصحراء بصقره من نوع وكري، مضيفاً في حديثه حول تلك الأيام أن الملك فيصل كان يخرج إلى المقناص عقب موسم الحج مباشرة، في رحلة تستغرق ما بين ١٠ إلى ١٥ يوماً.

وتحدث العتيبي عن أساليب الاحتفاظ بالصقور قديماً، قبل نحو ٦٠ عاماً، حيث كانوا "يقرنون" ريشات الطير، والإقران كان بربط ثلاثة ريشات من ميمنة الطير وثلاثة من الميسرة، كي لا يتمكن من الابتعاد عنهم.

وشارك عيد بن نعيس أمس بصقره "برزان"، في فئة حر قرناس للملاك لمسابقة الملواح.

//انتهى//

17:47ت م

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