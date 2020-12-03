

بغداد 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2039 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12361 حالة, فيما تم تسجيل 1550 حالة شفاء جديدة لتبلغ عدد حالات الشفاء 487863 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58543 , بينهم 270 يرقدون في العناية المركزة.

// انتهى //

17:42ت م

0145



بغداد 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 558767 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 21 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12361 حالة, فيما تم تسجيل 1550 حالة شفاء جديدة لتبلغ عدد حالات الشفاء 487863 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58543 , بينهم 270 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //17:42ت م0145

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.