

عدن 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

أوضح مصدر مسؤول في الشركة اليمنية "صافر"، لوسائل الإعلام أنه تم إبلاغهم رسمياً بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة لسفينة النفط "صافر" الراسية قبالة شواطئ اليمن، دون أن يحدد الجهة التي أبلغت شركته.

وتساءل المصدر الذي لم يفصح عن هويته، عن أبعاد هذه الصيانة الخفيفة وحدودها، مضيفاً:" هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟ ".

وحذر من أن الناقلة في خطر وسيستمر الخطر طالما بقي النفط الخام على متنها، مشيراً إلى أن ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه؛ وعدا ذلك تعّد تفاصيل ليس لها مبرر.

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17:39ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصدر في "صافر": تم إبلاغنا رسمياً بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة للسفينة ولا نعلم أبعاد هذه الصيانة وحدودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.