، بـ92 عامًا.. العتيبي أكبر صقّار مشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز ،

محمد بن مسعود - الدمام - رافق الملك فيصل في إحدى رحلاته مع صقوره

يعد الصقّار عيد بن نعيس العتيبي المشاركَ الأكبر عمرًا في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثالثة الذي يُقام على أرض ملهم شمال مدينة الرياض، الذي رافق الملك فيصل - رحمه الله - في إحدى رحلاته مع صقوره.

وأوضح العتيبي البالغ من العمر 92 عاماً أنه دخل عالم الصقور عام 1963، قبل تولّي الملك فيصل -رحمه الله- مقاليد الحكم بعام واحد، عندما كان يخرج للصحراء بصقره من نوع وكري، مضيفاً في حديثه حول تلك الأيام: أن الملك فيصل كان يخرج إلى المقناص عقب موسم الحج مباشرة في رحلة تستغرق ما بين ١٠ إلى ١٥ يوماً.

وتحدث العتيبي عن أساليب الاحتفاظ بالصقور قديماً قبل نحو ٦٠ عاماً؛ حيث كانوا "يقرنون" ريشات الطير، والإقران كان بربط ثلاث ريشات من ميمنة الطير وثلاث من الميسرة؛ كي لا يتمكّن من الابتعاد عنهم.

وشارك عيد بن نعيس أمس بصقره "برزان"، في فئة حر قرناس للملاك لمسابقة الملواح.