بلاغ بالفيديو يقود المرور لضبط قائد شاحنة متهور بجدة

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن المرور السعودي من القبض على قائد شاحنة متهور خالف السرعة المقررة والمسار المحدد له حيث قاد المركبة بسرعة 120 كم في الساعة في المسار الأيسر من الطريق في جنوب جدة.

وتقدم مواطن ببلاغ موثق بالفيديو للمرور السعودي الذي تحرك على الفور للقبض على السائق.

وقال متابعات الخليج 365 في بلاغه : شاحنة متهورة جنوب جدة على طريق الخمرة يمشي سائقها في المسار الأيسر وتجاوز السرعة 120 كم في الساعة.

وتعليقًا على البلاغ قال المرور السعودي : “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة وتحويله للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه”.



