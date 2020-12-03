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فيديو وصور جوية تظهر جريان شعيب مليح جنوب الزلفي
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد شعيب مليح جنوب الزلفي في منطقة الرياض صباح اليوم تدفق المياه بغزارة إثر الحالة المطرية التي تشهدها العديد من مناطق المملكة هذه الأيام.
وأظهر مقطع فيديو متداول وصور تم التقاطها من الجو جريان الشعيب بين الرمال وتدفق المياه فيه فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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