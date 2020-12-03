حالة سقيا تشتد غدًا على حفر الباطن

2020-12-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع مركز طقس العرب أن تشتد حالة سقيا على عدد من مناطق السعودية خلال الساعات المتبقية من اليوم الخميس وخلال ساعات يوم غد الجمعة خاصة على حفر الباطن والمحافظات المجاورة لها.

وتوقع المركز في أحد التقارير الصادرة عنه اشتداد تأثير الحالة الماطرة سقيا غدًا، بحيث يزداد نشاط السحب الماطرة يومي الخميس والجمعة، ويستمر بمشيئة الله تشكل السحب الرعدية على فترات، تكون رعدية أحيانًا ومترافقة بزخات غزيرة من الأمطار وربما زخات من البرد، وسط توقعات باستمرار الطقس غير المستقر بالسيطرة على أجواء حفر الباطن حتى يوم الأحد بمشيئة الله.

ونبه المكرز من خطورة شدة العواصف الرعدية، والرياح الهابطة المُصاحبة لها، إضافة لغزارة الأمطار وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في حفر الباطن أهابت بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

