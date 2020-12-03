- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. ترامب يستشيط غضبًا بعد أن وضعه حاكم أريزونا على الانتظار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. ترامب يستشيط غضبًا بعد أن وضعه حاكم أريزونا على الانتظار
تجاهل مكالمته أثناء مؤتمر صحفي أمام الجميع
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
انتقد الرئيس دونالد ترامب، حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي، بعد أن تجاهل مكالمة له أمام مؤتمر صحفي أثناء التصديق على فوز جو بايدن في الولاية.
ووثق مقطع فيديو، اللحظة التي استقبل فيها الجمهوري دوسي، مكالمة هاتفية من البيت الأبيض، بعد ثوانٍ قليلة من المؤتمر الصحفي ، وشوهد وهو يسحب هاتفًا محمولًا من جيب معطفه، لكنه اختار عدم الرد وتجاهل المكالمة.
واستشاط ترامب غضبًا من هذه الحركة معلقًا: لما تتسرع في تعيين ديمقراطي في المنصب، خاصة أننا لا زلنا نكشف عن الكثير من الأشياء المروعة المتعلقة بتزوير الناخبين.
وتابع: ما الذي يحدث معك يا دوسي، سوف يتذكر الجمهوريون فعلتك هذه لمدة طويلة، مضيفًا: من يحتاج إلى الديمقراطيين عندما يكون لديك جمهوريون مثل دوج دوسي.
وكان قد قال حاكم ولاية أريزونا في مناسبة سابقة إنه خصص نغمة لمكالمات البيت الأبيض وهي Hail to The Chief حتى لا يفوت أي مكالمة من ترامب، وبالفعل كانت هذه هي النغمة التي تم سماعها في المؤتمر الصحفي.
وأكد دوج دوسي اليوم أن الشخص الذي اتصل به كان بالفعل الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض، مضيفًا: كنت في وقت عمل رسمي، وبغض النظر عمن كان يتصل بي، لن أرد على الهاتف في تلك اللحظة.
وتابع أنه بعد الحدث مباشرة عاود الاتصال بالبيت الأبيض مرة أخرى، لكنه لم يقل ما ناقشه هو والرئيس خلال مكالمتهما في وقت لاحق من ذلك اليوم.
وعندما سئل عما إذا كان ترامب قد طلب منه عدم التصديق على الانتخابات، أجاب دوسي: لا، مضيفًا أنه يُبقي محادثاته مع الرئيس سرية وسيواصل الحفاظ على هذه السياسة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ترامب يستشيط غضبًا بعد أن وضعه حاكم أريزونا على الانتظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.