إنجاز سعودي جديد.. باحثان من جامعة نجران ضمن قائمة أفضل علماء العالم

2020-12-03

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-نجران

صُنِّف الباحثان بمركز النانو في جامعة نجران أ.د. أحمد عمر و أ.د. فريد حراز ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 1% و2% من علماء العالم للعام 2020م على التوالي.

وصُنف الباحث أ.د. احمد عمر ضمن قائمة أفضل 1% عالم من الباحثين على مستوى العالم بترتيب 266 من 160 ألف عالم من 149 دولة، كما حصل على المركز الأول على مستوى المملكة العربية السعودية في تخصص علوم المواد بناءً على تقرير فريق علمي من جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية بعد فحص وتحليل لقاعدة بيانات Scopus العلمية الشهيرة.

كما صُنف الباحث أ.د. فريد حراز ضمن قائمة أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم والذين بلغ عددهم 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات‎ Scopus في 22 تخصصًا علميًا و176 تخصصًا فرعيًا.

وأوضح وكيل جامعة نجران للدراسات العليا والبحث العلمي د. سعيد السريعي بأن عدد الاقتباسات للدكتور أحمد عمر بلغت 18463 اقتباسًا فيما بلغت عدد الأوراق العلمية المنشورة 592 ورقة علمية، كما بلغت عدد الكتب 12 كتابًا و 6 براءات اختراع، فيما بلغ عدد الاقتباسات للدكتور فريد حراز 3266 ، و125 ورقة علمية منشورة.

وأكد د. السريعي أن المركز استقطب مجموعة من الطلاب السعوديين في الجامعة العائدين من الابتعاث من كوريا وبريطانيا وأمريكا الشمالية والمتخصصين في نطاق أعمال المركز، مشيراً إلى أن المركز يتطلع إلى تفعيل دوره المجتمعي من خلال توجيه جزء من مشاريعه البحثية المستقبلية لمعالجة الظواهر الطبيعية بالمنطقة التي تقع تحت نطاق أعمال المركز.

